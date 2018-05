D'Hek naar finale NMBS-wedstrijd LEERLINGEN MOETEN SYSTEEM VINDEN OM REIZIGERS TE WAARSCHUWEN VOOR DOORRIJDENDE TREINEN VANESSA DEKEYZER

05 mei 2018

02u48 0 Landen Leerlingen van het zesde jaar Elektromechanica van Atheneum D'Hek zoeken samen met de NMBS en Infrabel naar een alarmsysteem om de op het perron wachtende treinreizigers te waarschuwen voor doorrijdende treinen. Ze doen dat in de wedstrijd Belgian Railway Competition for Technicians of kortweg BERT, waaraan veertig scholen deelnemen.

Sommige treinen passeren stations en stopplaatsen met een hoge snelheid. Dit kan erg gevaarlijk zijn voor de reizigers op het perron. Zelfs een rugzak die uitsteekt kan al zware gevolgen hebben. NMBS en Infrabel investeren al in aanwijsborden in grotere stations en in omroepsystemen om de klanten te verwittigen, maar beide partijen vinden dat het nog beter kan.





Daarom kwam er een oproep aan de leerlingen van de 3de graad TSO of BSO om een oplossing te vinden voor deze uitdaging: een Train Alert systeem ontwikkelen dat reizigers waarschuwt voor doorrijdende treinen.





De leerlingen van 6 elektro-mechanica van Atheneum D'Hek begonnen aan de uitdaging in het kader van hun GIP-opdracht. Na een positieve evaluatie van hun project op 20 april, mogen ze samen met veertien andere finalisten hun werk verfijnen en gaan ze op woensdag 16 mei naar de finale in Train World in Brussel.





Geluidssignaal en ledlicht

"Het is alvast een hele uitdaging om mee naar een oplossing te zoeken", zeggen leerlingen Jonas Bolen, Casey Vanmunster, Arno Court, Jente Hinnisdaels, Tashfeen Asif en de begeleidende leerkracht Eddy Gerits. "Wij hebben het idee bedacht dat passagiers via een geluidssignaal en gestuurde ledverlichting verwittigd worden wanneer een trein het station nadert. Als extraatje gaan we ook een bewustwordingscampagne opstarten. Meer kunnen we voorlopig niet verklappen voor de finale."





"Mochten onze leerlingen winnen, krijgt de school 5.000 euro en alle deelnemende leerlingen ontvangen elk 200 euro aan cadeaubonnen", zegt directeur van Atheneum D'Hek Katrien Deglin. "De beste oplossing zal bovendien ook echt bijdragen aan de veiligheid. Duimen voor onze leerlingen dus!"