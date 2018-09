D'Hek keert terug in de tijd 04 september 2018

Exact 70 jaar geleden openden in Landen de scholen van het gemeenschapsonderwijs. Dat feit ging niet onopgemerkt voorbij op de eerste schooldag van Campus D'Hek. Zo werden de leerlingen ontvangen in de stijl van 1948. Personeelsleden dosten zich uit in de kledij van toen, er klonk muziek van de jaren '40 en '50 op de speelplaats en er werd zelfs, met behulp van de geschied-en heemkundige kring van Landen een klaslokaal van toen ingericht.





(VDT)