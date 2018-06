Cliënten sociale dienst op uitstap naar Plopsaland 09 juni 2018

02u55 0

Het OCMW krijgt jaarlijks subsidies om mensen die het financieel moeilijk hebben, aan te moedigen deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten. Met deze middelen kan de sociale dienst educatieve workshops organiseren, maar ook culturele uitstappen zoals toneelvoorstellingen of een bezoekje aan de zoo. Dankzij de samenwerking tussen Studio 100 en de stad Landen voor de bouw van het nieuwe Plopsaqua, kon de sociale dienst deze keer zelfs een bezoekje naar Plopsaland in De Panne op touw zetten. Dat dit initiatief geapprecieerd werd, blijkt uit de 90 inschrijvingen. "Voor de meeste mensen staan er in de zomerperiode regelmatig uitstapjes of een reis op het programma. Toch is dit voor een grote groep mensen niet haalbaar omdat hun financiële situatie het niet toelaat. Dit leidt tot sociale uitsluiting", stelt Eddy Vandenbosch (Open Vld), OCMW-voorzitter. "Daarom is de organisatie van de socio-culturele activiteiten door het OCMW zo belangrijk, zeker voor gezinnen met kinderen. Onze klanten kunnen dankzij de subsidiëring deelnemen aan allerlei leuke familieactiviteiten voor slechts vijf procent van de reële kostprijs."





(VDT)