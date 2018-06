Claudy Hayen is lijstduwer Groen Landen 20 juni 2018

02u31 0

Groen Landen maakt bekend dat Claudy Hayen lijstduwer zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Claudy was in de jaren '80 liberale schepen voor de toenmalige PVV in Landen. "De visie van Groen Landen van participatie, transparantie en menselijkheid zijn sleutelwoorden in het gemeentebeleid dat ik voor ogen heb. Democratie is meer dan om de zes jaar op een herfstzondag een bolletje te kleuren", aldus Claudy. Mark Keppens, gemeenteraadslid voor Groen Landen, is blij met de komst van Claudy. "Zijn jarenlange politieke ervaring is essentieel om de transitie naar een nieuwe politieke cultuur in Landen te doen slagen. De noodzaak is erg hoog en alle Landenaren hebben hierin een rol te spelen. Ik ben blij dat Claudy hierin een prominente rol wil opnemen." (VDT)