Cirk Publiek tijdens de zomerbraderie 01 september 2018

02u23 0 Landen Zomeren in Landen en de grote vakantie worden naar goede gewoonte feestelijk afgesloten met braderie en straattheater.

Op vrijdag 31 augustus kan je vanaf 17 uur koopjes doen en de nieuwe herfstcollectie ontdekken in een gezellige, verkeersvrije winkelstraat.





Op zaterdag 1 september start de braderie vanaf 14 uur en strijkt Cirk Publiek neer in de Stationsstraat met workshops, animatie en muziek.





"Kinderen kunnen zich uitleven met grote bellen blazen en het aanleren van circustechnieken in de open piste. Voor de durvers zijn er de workshops luchtacrobatie op een grote trapeze, onder professionele begeleiding", zegt schepen Bart Jan De Vos (N-VA). "Als tussendoortje tonen de acrobaten zelf regelmatig een paar moeilijke oefeningen. Er is ook een geweldige goochelaar actief en aan de gekke kapsels en grime-stand op het Marktplein kunnen moeders, vaders, kinderen en anderen zich een nieuwe look laten aanmeten."





In de Stationsstraat moet je tijdens de majorettenparade wel opletten voor de batons van Les Nicolettes en let ook op dat de steltlopers niet over jouw voeten struikelen. Tussendoor zorgt de Lexy's Lads Dixieland Band voor de muzikale ondersteuning. (VDT)