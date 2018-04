Chocolade zoeken tussen militaire loodsen 03 april 2018

De Paashaas had dit jaar allerhande snoepgoed gedropt tussen de voormalige militaire loodsen van domein 't Park. Het leek wel of een vliegtuig zijn lading verloren had op een landingsbaan. Tweehonderd kinderen stormden allen tegelijk naar de snoep toe, gevolgd door de ouders. "We zullen dit ook hier in de toekomst organiseren, en niet meer in het park van Rufferdinge. Want bij slecht weer kunnen we hier uitwijken naar de loodsen. En het aantal kinderen gaat jaarlijks in stijgende lijn", aldus schepen voor Cultuur Bart Jan De Vos (N-VA). Achteraf konden de kinderen samen met de Paashaas naar de loods voor een Paastheater, waar ze mee op zoek konden naar een 'paasei' dat verloren gelopen was. (HCH)