Cheque voor het Passhuis 06 september 2018

Georges Moreau en Ruud Hendrickx gaven in juni een Midzomerconcert in de Sint-Pietersbandenkerk in Attenhoven. Georges en Ruud mochten zopas dan ook trots een cheque van 900 euro overhandigen aan twee leden van de activiteitencommissie van het Passhuis. Het Passhuis zorgt voor de opvang, begeleiding, praktische en morele ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.





(VDT)