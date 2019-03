Celstraf en boete voor klappen aan ex en minderjarige stiefzoon Stefan Van de Weyer

28 maart 2019

10u00 0 Landen Zes maanden cel en een boete van 800 euro was de straf die een man toebedeeld kreeg van de Leuvense strafrechter. Dit omdat hij op 1 oktober 2017 zijn voormalige 17-jarige stiefzoon bij de nek greep en omdat hij op 4 september 2015 zijn ex klappen gaf, dat gebeurde steeds in Landen. Zowel de celstraf als de boete werden met uitstel over drie jaar uitgesproken omdat de beklaagde zich aan het herpakken is.

In 2015 kreeg het voormalige koppel een stevige ruzie omtrent het gebruik van de sleutels van hun gemeenschappelijke wagen, een Ford. Het kwam daarbij tot een schermutseling waarbij de vrouw gewond raakte. In oktober 2017 greep hij zijn minderjarige stiefzoon bij de keel en liep deze verwondingen rond het oog op.

De veroordeelde kreeg zowel de celstraf als de boete met uitstel over drie jaar op voorwaarde dat hij geen nieuwe strafbare feiten pleegde, de aangevatte begeleiding voor zijn alcoholproblematiek verder zette zolang zijn therapeut het nodig achtte. Verder moet hij een contactverbod met zijn ex naleven en een cursus agressie in het kader van intrafamiliaal geweld volgen.