CD&V Landen stelt haar ploeg voor 28 augustus 2018

CD&V Landen is naar buiten gekomen met zijn kandidaten. "We trekken de kaart van vernieuwing, zonder de ervaring uit het oog te verliezen", zegt lijsttrekker Lore Fourie. "Ik ben fier te zeggen dat we een goede ploeg vormen met 13 vrouwen en 12 mannen. Het is in een unicum in de geschiedenis van CD&V Landen dat we voor het eerst meer vrouwen op de lijst hebben. Met acht enthousiaste jongeren op de lijst is de toekomst ook verzekerd. We willen graag de nadruk leggen op leefbaarheid in Landen en de vele deelgemeentes. Verkeersveilige woonkernen, meer fietspaden, zorgen voor de nodige infrastructuur voor evenementen en activiteiten maken hier zeker deel van uit. Landen heeft nog veel potentieel en wij hebben zin om er in te vliegen." Gary Peeters staat op nummer 2, gevolgd door voormalig schepen Josseline Pansaerts. Kris Colsoul is lijstduwer. (VDT)