Carnavalsstoet trekt door Landen op Paasmaandag

19 april 2019

Op Paasmaandag trekt voor de tweede keer een carnavalsstoet uit in Landen. CV De Vollookes verwachten niet alleen mooi weer maar ook 29 wagens. “Dit jaar mogen de toeschouwers zich verwachten aan mooiere wagens en een groter parcours”, zeggen drijvende krachten Rita Appeltants en haar man Stefan. “Het startschot wordt om 14.11 uur gegeven aan het industrieterrein Roosveld.” De tocht gaat verder via Demeersmanstraat, Raatshovenstraat, Smeesterstraat, Brugstraat, via het station naar de Sint-Gertrudisstraat, Groenendael, Kloosterstraat, Hoogstraat, Kerkstraat, Onder de Muur, Grootveldstraat, Ectorstraat en terug richting Marignan, Brugstraat, Fabriekstraat, Molenbergstraat, voorbij Rufferdinge, Bovenpoortstraat, Stationsstraat en het Marktplein waar het podium staat. Daar zal een prijs gegeven worden aan de groep die voor het meest ambiance zorgde en aan de mooiste wagen. Op www.landen.be kan je de aangepaste verkeersmaatregelen bekijken.