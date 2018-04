Campus D'Hek kiest voor Duaal Leren 26 april 2018

Vanaf 1 september 2018 kan je op Campus D'Hek in het zevende specialisatiejaar kiezen voor de richting zorgkundige in Duaal Leren. Op deze manier breidt de Campus de initiatieven van de vorige schooljaren uit met een nieuw project, dat de leerlingen een optimale voorbereiding moet bieden op hun overstap naar de arbeidsmarkt.





"Vanaf 1 september krijgen leerlingen op Campus D'Hek in het zevende specialisatiejaar personenzorg een extra keuze. Naast de studierichting thuis- en bejaardenzorg, die nu al wordt aangeboden, kunnen leerlingen ervoor kiezen om in het systeem Duaal Leren de richting zorgkundige in te stappen", zegt Katrien Deglin, directeur Atheneum D'Hek. "Dit betekent dat de leerlingen elke week een beperkt aantal uren op school doorbrengen, waar zij net als hun medeleerlingen in de andere studierichtingen, aan algemene vakken zullen werken. Daarnaast zullen zij heel wat uren op de werkplek doorbrengen."





Onder begeleiding van hun stagementor zullen ze daar de praktijk en de theorie van hun beroepsveld aanleren en inoefenen. Het grote verschil met de traditionele leerweg en de daaraan gekoppelde stage, is dat leerlingen in Duaal Leren niet eerst op school technieken aanleren en ze daarna tijdens een stage gaan inoefenen. "De leerlingen krijgen nieuwe technieken en competenties aangereikt op de werkvloer zelf en leren ze meteen in de praktijk omzetten. Bovendien kunnen de leerlingen die voor deze studierichting kiezen ook al rekenen op een stukje verloning tijdens hun studies", aldus directeur Deglin. (VDT)