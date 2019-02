Buit woninginbraak nog onbekend Kristien Bollen

14 februari 2019

Bewoners van een huis in de Overwindenstraat in Landen stelden gisterenavond bij hun thuiskomst rond 20 uur, na een korte afwezigheid, vast dat dieven ingebroken hadden. De dieven forceerden de voordeur om de woning binnen te raken. Het huis werd volledig doorzocht, kasten en lades leeggehaald. Door de wanorde die de daders achter lieten, is het niet meteen duidelijk wat er precies gestolen is.