Bruidspaar in de wolken met huis van 1.100 bierbakken 09 juli 2018

02u33 0 Landen Rik Dewolfs (31) en Jolien Landerloos (24) hebben een bijzonder huwelijksgeschenk van hun vrienden gekregen: een huis gebouwd met 1.100 bierbakken. "Ze zijn leeg, maar elke bak is goed voor 2,10 euro statiegeld, een aardige som", lacht Tim Andries, vriend van het koppel.

Het huis werd gebouwd door het gezelschap dat elke donderdag samenkomt in café Transport in Orsmaal-Gussenhoven. Drankencentrale Thomas-Drink uit Zoutleeuw leverde de bouwstenen. "Met 35 man hebben we ze opgestapeld, van vrijdagavond om 19.30 uur tot middernacht. We wilden zeker zijn dat Rik hier niet plots kwam opdagen. Hij heeft bij kennissen naar de match van de Rode Duivels gekeken. Daarmee was hij wel even zoet." Rik krabde zich achter de oren bij het zien van het gele liefdesnest. "We willen een eigen huis, maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan", lacht de bruidegom.





Het perceel was tot voor kort een wei met koeien. In november begint het kersverse paar op deze plaats met het bouwen van een echt huis. "Ons huis krijgt een zadeldak en lijkt best veel op dit voorontwerp", grinnikt Jolien. "In het voorjaar is het hopelijk af. Of het net als dit huis een hondenhok en zwembad krijgt, hangt af van de financiën."





Het paar koos er toch voor om de huwelijksnacht door te brengen in een huis van bakstenen in plaats van bierbakken. (VDWT)