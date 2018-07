Bromfietser knalt tegen wagen 04 juli 2018

In de Jan Onkelinxlaan in Landen is maandagnamiddag rond 17.05 uur een bromfietser tegen een gparkeerde wagen geknald. De 41-jarige man uit Landen raakte hierbij gewond in zijn gezicht en aan zijn been. Hij werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het St-Trudo ziekenhuis in sint-Truiden. (KBG)