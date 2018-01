Bromfietser gevallen of aangereden 02u23 0

In de Sint-Jobstraat in Landen werd zaterdagavond omstreeks 21 uur een bromfietser aangetroffen die onder zijn voertuig lag. De politie weet niet zeker of de man gevallen is, dan wel aangereden werd. Het slachtoffer werd door een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Hij was buiten bewustzijn. Hoe het met hem gesteld is, blijft voorlopig onduidelijk. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze toedracht van de feiten te achterhalen. (HCH)