Bromfiets in beslag genomen Kristien Bollen

13 november 2018

17u37 0

In de Attenhovenstraat te Landen gebeurde maandagochtend rond 7.10 uur een verkeersongeval waar een bromfietser in betrokken was. De 20-jarige M.K. uit Landen bestuurde een bromfiets wanneer het op een recht stuk misliep. De jonge man zag, waarschijnlijk door een aangedampte helm, een geparkeerde Peugeot niet staan en knalde er achteraan op in. Als bij wonder werd hij niet gewond. De bromfiets werd evenwel zwaar beschadigd. Gezien de bromfiets niet verzekerd bleek werd deze in beslag genomen.

​