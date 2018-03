Bouwheer die parkeernorm niet haalt, moet betalen STAD GAAT PARKEER- EN MOBILITEITSFONDS OPRICHTEN VANESSA DEKEYZER

02 maart 2018

02u32 0 Landen De Landense gemeenteraad heeft het RUP Sint-Norbertus definitief goedgekeurd. Projectontwikkelaars kunnen nu bouw- of verbouwingsaanvragen indienen voor woningen en appartementen in de zone Brugstraat, Park Groenhof, de EMI-site en site De Tank. Daarbij legt de stad voor het eerst op een innovatieve manier een verplichte parkeernorm op.

Zo moet de aanvrager een minimumaantal parkeerplaatsen, namelijk 1,5 per woongelegenheid, op het eigen terrein voorzien. "Wanneer niet aan die norm kan voldaan worden, moet er een belasting betaald worden aan het nieuw op te richten parkeer-en mobiliteitsfonds van de stad. Met die centen kunnen wij maatregelen treffen om de parkeerfaciliteiten in de stad te verbeteren", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Didier Reynaerts (Open Vld) uit.





Stijgende parkeerdruk

Het idee voor het parkeer-en mobiliteitsfonds komt van gemeenteraadslid en mobiliteitsdeskundige Mark Keppens (Kies Landen).





"We zien de parkeerdruk op het openbaar domein in Landen centrum steeds maar toenemen. Door de verwachte bevolkingstoename zal die nog verder stijgen. Wanneer je dan geen parkeernorm oplegt aan toekomstige bouwfirma's, dreigt de situatie nog meer uit de hand te lopen. Nu wilde de meerderheid meteen een afwijking aan die norm toelaten na een mobiliteitsstudie van het project en na gunstig advies van het agentschap mobiliteit, maar wij van Kies Landen stelden voor om hieraan een belasting te koppelen. Aanvragers mogen dus in het RUP Sint-Norbertus afwijken van de parkeernorm, maar dan moeten ze een bepaalde som betalen aan het parkeer-en mobiliteitsfonds, die de afwijking op de norm moet compenseren. Hoe hoog die belasting zal zijn, moet nog vastgelegd worden in een belastingsreglement."





Het voorstel van Kies Landen werd samen met de meerderheid op de raadszitting verder op punt gebracht en unaniem goedgekeurd.





"We hopen dat ons voorstel verder kan uitgebreid worden naar heel Landen, want bijvoorbeeld in de Stationstraat in het centrum van Landen wordt momenteel gebouwd aan 42 appartementen. Dat is zeker mooi, maar het is nu al duidelijk dat hier te weinig parkeerplaatsen voorzien worden, wat ook weer de parkeerdruk niet ten goede zal komen. Dat moeten we vermijden", aldus Keppens.





Schepen Reynaerts is tevreden dat het resultaat gedragen wordt door de volledige gemeenteraad. Het is volgens hem alvast de bedoeling om het reglement in heel Landen toepasbaar te maken.





Nog maatregelen

"De komende maanden zullen we hier zeker werk van maken. Bovendien is dit slechts een eerste aanzet om naar een vernieuwd mobiliteitsbeleid te gaan. De extra 150 parkings op de Tank-site en het aanmoedigen van deelwagens in appartementsgebouwen zijn er nog een paar andere."