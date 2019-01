Bomvolle Amfi voor Theo Francken vdt

31 januari 2019

09u10 0

De lezing over asiel en migratie van gewezen staatssecretaris en huidig burgemeester van Lubbeek Theo Francken lokte veel volk naar GC Amfi . “We waren opgezet met de massale belangstelling” zegt Bart Jan de Vos van organisator N-VA Landen. “Hoewel we beperkt publiciteit hadden gevoerd, liepen de inschrijvingen als een trein en zijn we moeten stoppen op 250 inschrijvingen, want de zaal zat vol.”

Niet enkel het publiek was enthousiast, maar de spreker duidelijk ook. In typische stijl postte Theo op Facebook “Lezing in Landen. Full house! Na de harde tackels van de afgelopen weken, doet dit extra deugd. Zo dankbaar!”

“We willen graag alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid, de positieve berichten nadien en zeker ook de sympathieke opgestoken duimpjes bij het verlaten van de zaal”, besluit KarolienConard, N-VA Landen.

Theo Franken was overigens niet de enige prominente vertegenwoordiger van N-VA die dinsdag halt hield in Landen. Ook DaryaSafai en AssitaKanko waren van de partij.