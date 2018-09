Bindkrachtfeest groot succes met 400 bezoekers 05 september 2018

De Bindkrachtvilla, een warme thuis voor 12 jonge mensen met een beperking, vierde haar eenjarig bestaan met een feest in en rond het huis aan de Steenweg op Sint-Truiden. "Het was een geslaagde viering met meer dan 400 bezoekers", zegt voorzitter Nadia Quintens. "Het optreden van onze bewoners was ook echt de max. De sfeer zat er helemaal in en je voelde een grote verbondenheid."





(VDT)