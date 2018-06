Bindkracht krijgt eigen 'Down The Road' TWAALF JONGE MENSEN MET BEPERKING MOGEN OP VAKANTIE EN SLAPEN IN TREINWAGONS VANESSA DEKEYZER

09 juni 2018

02u30 0 Landen Heel wat mensen volgden de avonturen van zes jonge mensen met het syndroom van Down die voor het programma Down The Road op roadtrip gingen door zeven landen. De Bindkrachtbewoners, 12 jonge mensen met een beperking, hadden ook wel zin in zo'n vakantietripje.

Ruim een jaar geleden opende de Bindkrachtvilla in Walshoutem. Dankzij dit privéproject van Nadia Quintens en Luc Heylen hebben twaalf jongvolwassenen met een beperking een warme thuis gevonden. "Elke dag doen we samen leuke dingen en ondernemen we allerlei activiteiten en dat onder begeleiding van ons stevige professionele team en onze gedreven vrijwilligers", zeggen Nadia en Luc. "Ons vakantieplan vroeg dan ook om een bijzondere locatie."





Station Racour

En die werd gevonden in het vakantieverblijf Station Racour. Jo Uytterhoeven en Hilde Pottel steunen vzw Bindkracht onder het motto ' Iedereen verdient vakantie' en bieden daarom Station Racour gratis aan de jongeren aan voor een meerdaags verblijf. Station Racour is een vakantieverblijf met prachtig ingerichte treinen, gelegen op een groen domein grenzend aan de oude treinroute waar de gasten naar hartenlust kunnen fietsen en wandelen. "We vermaakten ons tijdens een gekke verkleedpartij en waanden ons echte treinconducteurs", vertelt Nadia. "Daarnaast verkenden we het dorpje Racour waar er heel wat gezelligheid heerste. Alles was ook voorhanden om lekker te barbecueën, samen te genieten van het buitenleven en fijn te spelen."





Benefieten

Bindkracht heeft heel wat financiële middelen nodig. "Daarom organiseren we allerlei benefietevenementen. We zijn dan ook heel dankbaar dat Hilde en Jo ons op deze manier wilden steunen. Wie ons ook wil steunen, kan altijd een gift doen, langskomen op ons bezoekerscafé in onze Bindkrachtvilla in Walshoutem of zelf een leuke steunactie bedenken."





Dat laatste deed ook de vrouwenserviceclub Lions Sarchinium uit Sint-Truiden. Via allerlei activiteiten konden de dames maar liefst 7.000 euro verzamelen, goed voor de aankoop van een elektrische rolstoelfiets. "Zo kunnen we onze rolstoelafhankelijke kinderen een fietservaring geven", zegt een blije Nadia. "Ook de ouders kunnen met hun kinderengaan fietsen, iets wat vroeger niet mogelijk was." Alle info is te vinden op www.vzwbindkracht.be.