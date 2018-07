Bezoekerscafé Bindkracht 14 juli 2018

De vzw Bindkracht, een warm huis voor mensen met een beperking, organiseert op 21 juli een nieuw bezoekerscafé in de gezellige tuin van de Bindkrachtvilla aan de Steenweg op Sint-Truiden nummer 415. Iedereen is hierop welkom.





Het café, dat om 16 uur opent, staat dit keer in het thema van Spanje. De aanwezigen worden dan ook verwend met een zomerse Sangria, zuiderse tapas, heelrijk verse paëlla en Spaanse zoete zonden. (VDT)