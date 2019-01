Bezoek nog snel de mooie kerststallen van Landen vdt

03 januari 2019

09u53 0

Nog tot en met zondag kan je de unieke kerststal van Waasmont, de sfeervolle kerststal van Walsbets en de Hummeltjeskerststal van Wezeren gratis bezoeken, telkens van 13 tot 17 uur. Wie graag wandelt of fietst, kan de bewegwijzerde kerststallentocht van de ene naar de andere kerk afleggen, een rustig parcours meestal langsheen de veldwegen. Het bezoek aan de kerststallen is gratis. Er is koffie, taart en ander lekkers te verkrijgen in ’t Kerkhuys van Wezeren. Groepen geven best op voorhand een seintje op het nummer 0479/85.04.71.