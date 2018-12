Bewoners merken brandje tijdig op Kristien Bollen

27 december 2018

16u13 0

In een woning aan de Sportlaan in Landen brak woensdag rond 20.30 uur brand uit in een woning. De bewoners merkten de brand in de sauna in hun badkamer zelf op en sloegen tijdig alarm. Brandweerlui hadden het incident snel onder controle, de schade bleef beperkt tot wat rookschade.