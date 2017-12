Bewonder unieke kerststallen 02u27 1

Vanaf 25 december kan je naar jaarlijkse traditie de unieke kerststallen in de kerken van Waasmont, Wezeren en Walsbets gaan bewonderen. Je kan een bezoekje brengen elke dag tot en met 6 januari van 13 tot 17 uur. Wie graag wandelt of fietst, kan de bewegwijzerde kerststallentocht van de ene naar de andere kerk afleggen, langs veldwegen. Het bezoek aan de kerststallen is gratis. Er is koffie, taart en ander lekkers te verkrijgen in de pastorie van Waasmont en in het Kerckhuys van Wezeren. Groepen schrijven zich best vooraf in via het nummer 0479/85.04.71. (VDT)