Bestuurders gewond 09 februari 2018

02u49 6

In de Rumsdorpstraat in Landen is woensdag om 7.30 uur een ongeval gebeurd. Drie voertuigen raakten betrokken bij het incident. W.J.(36) uit Kortenaken zat achter het stuur van haar Volkswagen. Ze wilde een geparkeerde Skoda Superb inhalen, maar maakte een inschattingsfout en botste tegen de linkerachterkant van de Skoda. Haar achterligger, V.K.(58) uit Zoutleeuw, merkte dat te laat op en reed op haar beurt in op de Volkswagen. Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op. Zij bliezen safe. (KBG)