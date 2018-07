Beste editie Landen Plage en Foodtruck Festival tot nu toe 26 juli 2018

Landen Plage en het Foodtruck Festival zijn een schot in de roos. "Dit evenement dat de stad Landen samen organiseert met de Landense basketbalvereniging is uitgegroeid tot een vaste waarde in ons 'Zomeren in Landen'-programma", reageert Bart Jan De Vos (N-VA), schepen van Cultuur.





"Dankzij het mooie weer en de medewerking van brouwerij Duvel-Moortgat, café Marignan en drankenhandel Dimbour mag dit zelfs de beste editie ooit genoemd worden. We kijken er naar uit om dit volgend jaar opnieuw te organiseren."





(VDT)