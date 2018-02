Basiscursus hoogstamboomgaard 28 februari 2018

02u26 0

Ben je de gelukkige bezitter van een mooie hoogstamboomgaard of wil je hoogstamfruitbomen planten om later zelf fruit te oogsten? Voor het tiende jaar op rij organiseert Regionaal Landschap Zuid-Hageland een basiscursus. Deze biedt een antwoord op tal van vragen die opduiken bij het aanplanten en het beheer van een boomgaard. Dit jaar vindt de cursus plaats op de Kasteelhoeve van Wange op zaterdag 3 maart van 9 tot 16 uur. De opleiding wordt opnieuw verzorgd door Jan Gelders, als lesgever verbonden aan de Nationale Boomgaardenstichting. In de voormiddag krijg je uitleg over het belang van hoogstamboomgaarden voor natuur en landschap, over oude fruitrassen, over aanleg, snoei en onderhoud. In de namiddag volgt de praktijkles, waar je de basisknepen leert van het snoeien van jonge fruitbomen. (VDT)