Bart Swings te gast in GO! Pepijntje 29 juni 2018

Slechts 48 procent van de kinderen en 29 procent van de adolescenten haalt de norm om een uur per dag aan matig tot zware intensieve lichaamsbeweging te doen. Bovendien moeten kinderen te lang stilzitten op school. Binnen het actieplan 'Hoog tijd voor 'geZONtijd' van Vlaams minister Hilde Crevits is het tijd voor beweging, tijd om in te zetten op sensibilisering en bewustwording in de Vlaamse basisscholen. GO! Pepijntje heeft het actieplan van de minister vertaald naar de praktijk. Ze werkte het project 'Fit en gezond het jaartje rond' uit waar de school focust op gezonde voeding, het houden van bewegingstussendoortjes en voldoende bewegen. De leerlingen en leerkrachten namen onder andere ook deel aan het project 'One mile a day'. Eerder kwamen Davinia Vanmechelen en Imke Courtois de kinderen extra motiveren en nu was het de beurt aan de peter van hun project Bart Swings. De bekende inline-skaater en schaatser bracht zijn zilveren medaille van de winterspelen van 2018 mee om de leerlingen te motiveren zich te blijven inspannen voor dit project.





(VDT)