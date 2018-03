B.strong op post tijdens 100 km-run KOTK 24 maart 2018

02u35 0

De Antwerpse straten werden onlangs verkeersvrij gemaakt voor de eerste editie van de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Tweehonderd teams verzamelden elk 2.500 euro. De volledige opbrengst wordt geïnvesteerd in de strijd tegen kanker. Ook de stad Landen kon door de aanwezigheid van het b.strong team zijn bijdrage leveren aan dit ambitieuze project. B.strong is niet aan zijn proefstuk toe en nam al acht keer deel aan de 1.000 kilometer en fietst ook dit jaar met vijf teams mee tijdens het hemelvaartweekend. Door de vele acties die het Landense team organiseert, werd over de jaren reeds meer dan 400.000 euro verzameld. Wil je dit team steunen, dan kan dit door een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van 'GIFT' en de negencijferige code van b.strong: 170-003-782.





(VDT)