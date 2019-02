AtRuNe blij met zwerfvuilopruimactieactie van stadsbestuur vdt

15 februari 2019

11u21

Sinds 2015 organiseert AtRuNe een jaarlijkse zwerfvuilopruimactie. Dat is telkens een groot succes met heel wat helpers. “We vernamen dat het stadsbestuur ook zo’n actie wil opstarten. We kunnen alleen maar toejuichen dat ons voorbeeld wordt gevolgd!”

Het stadsbestuur van Landen ondersteunde in het verleden steeds de opruimactie van AtRuNe en voorzag het nodige materieel. Uit welingelichte bron vernamen de bestuurders van AtRuNe en haar voorzitter Malika Krossa, dat het stadsbestuur vanaf 2019 zelf zo een actie zou willen organiseren en nog uitbreiden naar andere deelgemeenten van Landen. “Dit vinden we top. We bieden dan het stadsbestuur dan ook graag onze medewerking en ervaring in deze aan.”

AtRuNe blijft wel zelf haar jaarlijkse opruimactie in het najaar in en rond De Beemden organiseren. “Hierbij zullen kinderen van de scholen, de jeugdbewegingen en de leden van Natuurpunt gevraagd worden om mee te werken”, zegt Malika. “Onze jongeren weten maar al te goed hoe kwetsbaar ons milieu is en hoe zuinig we ermee moeten omspringen. Tijdens de voorbije edities van de zwerfvuilopruimactie van AtRuNe waren ze dan ook massaal aanwezig en hielpen ze mee om onze buurtweer proper te maken en op te ruimen.”

AtRuNe is een ongebonden belangenvereniging die het wel en wee van de inwoners van de kerkdorpen Attenhoven, Rumsdorp en Neerlanden wil verdedigen bij het stadsbestuur van Landen. Daarnaast organiseert ze meermaals activiteiten zoals de zwerfvuilopruimactie, een bingonamiddag en binnenkort ook meer culturele activiteiten. Eventuele opbrengsten van deze initiatieven worden geschonken aan een goed doel, waarvan het werkgebied minstens een van de drie kerkdorpen beslaat.