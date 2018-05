Aquafin opent zuiveringsinstallatie voor bezoekers 23 mei 2018

Op donderdag 31 mei opent Aquafin de poorten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Konijnennergstraat in Eliksem. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding, waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt.





Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in januari 2017 met de bouw van een collector in Ezemaal, een investering van ruim 1,5 miljoen euro. Eind maart 2018 werden de werken beëindigd. "De bouw van de Collector was nodig om het afvalwater van inwoners uit Ezemaal aan te sluiten op het rioleringsnet", zegt Zoë Ingelbrecht, adviseur communicatie Aquafin. "De collector is ontworpen om het afvalwater van maximaal 250 inwoners op te vangen. Voordien liep dit gewoon nog ongezuiverd in de Kleine Gete. Via dit netwerk zal het afwater uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Eliksem." Er zijn rondleidingen gepland om 17.30 uur, 18 uur, 18.30 uur, 19 uur, 19.30 uur en 20 uur. Elke bezoeker krijgteen drankje aangeboden. Inschrijven kan via contact@aquafin.be of 03/450.45.45. Vergeet niet te vermelden welk tijdstip jouw voorkeur heeft en met hoeveel personen je komt. (VDT)