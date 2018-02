Apotheker leidt politie naar winkeldieven 10 februari 2018

02u25 0 Landen De politie heeft twee winkeldieven opgepakt na een tip van een oplettende apotheker.

De mannen maakten zich verdacht toen ze afgelopen donderdagavond door de vitrine van een apotheek langs de Hannuitsesteenweg stonden te gluren. De eigenaar had dat in de smiezen en belde de politie. Agenten snelden ter plaatse en konden in de Brugstraat twee mannen tegenhouden die aan de beschrijving voldeden. Het gaat om twee Georgiërs van 31 en 38 jaar oud. Zij hadden vier elektrische tandenborstels, twee voetvijlen en een verzorgingsproduct op zak. Eén van hen had zijn hemd dusdanig geknoopt dat hij er gemakkelijk spullen in kon verbergen.





De spullen die ze op zak hadden, bleken gestolen te zijn in een supermarkt langs de Postlaan in Landen. Eén van de verdachten gaf de winkeldiefstal toe. Ze werden allebei gedagvaard in het kader van het snelrecht. Begin volgende maand moeten ze in Leuven voor de rechter verschijnen. (VDT)