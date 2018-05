Alarm verjaagt inbrekers 07 mei 2018

02u23 0

In de August Robijnsstraat in Landen hebben dieven zaterdag in de loop van de avond geprobeerd om een huis binnen te breken. Ze trokken naar de achterkant van de woning, waar ze in het tuinhuis twee grote heggenscharen vonden. Daar gingen ze vervolgens een raam mee te lijf. Toen dat het begaf, trad het alarm echter in werking. Daarop kozen de inbrekers het hazenpad. Een buit maakten ze niet.





(KBG)