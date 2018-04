Afterschool in GC Amfi 25 april 2018

Zin om na een lange schoolweek even al je schoolzorgen te vergeten en te chillen met je vrienden? Op vrijdag 27 april organiseert Rock Landen een afterschool in GC Amfi en dat volledig gratis op vertoon van je leerlingenkaart.





Vanaf 16 uur openen de deuren en kan je komen genieten van lekkere drankjes en de beste muziek van Landense DJ's. Later op de avond kan je nog de beste Landense bands aan het werk zien tijdens Lokale Helden Landen. (VDT)