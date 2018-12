Afscheid van SuperGilles vdt

26 december 2018

Zaterdag vindt de afscheidsviering van SuperGilles plaats. Gilleske Vanhamel verloor vorige week de strijd tegen een hardnekkige hersentumor. De dokters voorspelden dat Gilles zijn eerste verjaardag niet zou vieren, maar door zijn ongekende vechtlust werd hij toch 9 jaar. Op vrijdag kan je Gilles een laatste groet brengen bij begrafenisondernemer Onckelinx in de Stationsstraat 83 in Landen vanaf 19 uur. De afscheidsviering vindt een dag later plaats in het crematorium van Hasselt om 11 uur.