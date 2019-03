Actieve seniorenraad wil mee haar stempel drukken op het beleid Vanessa Dekeyzer

26 maart 2019

14u52 0 Landen De seniorenraad werd zopas vernieuwd. Simon Gysemberg is opnieuw verkozen tot voorzitter. Tijdens een eerste samenkomst met de schepen van Senioren, Gary Peeters (CD&V), werden er meteen enkele constructieve voorstellen gedaan.

“Ik wilde heel graag de bevoegdheid Senioren, omdat ik heel begaan ben met deze leeftijdsgroep, die toch een derde van de bevolking van Landen uitmaakt”, zegt schepen Peeters. “Ik ben ook zowat opgegroeid bij mijn grootouders door de drukte in de beenhouwerij van mijn ouders. Vandaar dat ik een sterke voeling heb met 65-plussers.”

Schepen Peeters was aangenaam verrast na het eerste overleg met de vernieuwde seniorenraad. “Het engagement binnen die raad, waarin meer dan 20 vertegenwoordigers van seniorenverenigingen zitten, is bijzonder groot. Het bruist er dan ook van de ideeën. Zo is er de vraag naar lessen voor smartphone en tablet op maat van senioren, naar extra defibrillatoren, een bushalte ter hoogte van de Aldi en meer tractorsluizen in de ruilverkaveling, want er komt nog te vaak autoverkeer op deze wegen, wat het gevaarlijk maakt voor fietsers, zeker voor diegenen met een elektrische fiets.”

Schepen Peeters neemt de ideeën alvast mee naar zijn collega’s van het schepencollege. “Het is zeker de bedoeling om deze leeftijdsgroep vooraf te betrekken in belangrijke dossiers. Zo staat de heraanleg van het Bronplein op de agenda. De senioren kunnen hun aandachtspunten hierover communiceren.” Ook de schepen van Sociale Zaken, Eddy Vandenbosch (L’anders), was aanwezig op het overleg. “Het is belangrijk dat we beleidsoverschrijdend werken”, aldus Gary. “Want zo is er bijvoorbeeld de vraag bij senioren naar een meldpunt voor eenzaamheid.”

Op 4 april organiseert de stad Landen alvast weer het jaarlijks seniorenfeest. “Het is bijzonder om te zien dat we hiervoor zoveel helpende handen van de senioren zelf aangeboden krijgen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat zij gaan vieren. We verwachten ongeveer 500 aanwezigen. Enkelen hebben afgehaakt omdat de hoofdact Paul Severs er niet kan zijn en niet iedereen blijkt evenveel fan te zijn van vervangster Wendy Van Wanten, zo blijkt. Maar we gaan er sowieso een feest van maken!”