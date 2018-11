Acties Music for life voor het CTP in Attenhoven vdt

26 november 2018

15u08 0 Landen De Vrienden van het CTP, een vereniging van sympathisanten van het Centrum Therapeutisch Paardrijden, organiseert voor het vijfde jaar op rij een aantal acties in het kader van De Warmste Week, ten voordele van het CTP. De vzw Centrum Therapeutisch Paardrijden is een organisatie met als doel mensen met een hulpvraag therapeutisch te begeleiden en te helpen met het paard als co-begeleider.

Op 30 november wordt het begin van de acties afgetrapt met Pasta for CTP, een pasta-avond in de refter van Campus d’Hek Landen. Pasta for CTP is de voorbije jaren uitgegroeid tot een gezellig eetfestijn met talrijke inschrijvingen. De overheerlijke pasta wordt dan ook met liefde klaargemaakt door een echte Italiaanse kok die de kneepjes van het vak kent.

Op 8 december gaan de Vrienden van het CTP op pad in de Landense regio om lekkere pannenkoeken te verkopen en je kan ze ook terugvinden op Winterlanden aan het Stationsplein, van 14 tot en met 16 december, waar je aan hun chalet in een gezellige kerstsfeer een drankje, een heerlijke soep of een hapje kan verkrijgen en zo ook je steentje kan bijdragen aan de Warmste Week.

Op 21 december is er tenslotte een 80’s, 90’s en 00’s Party in GC Amfi in Landen. Op deze benefietfuif kan men zich uitleven en dansen voor het goede doel op een gevarieerde dj-set boordevol popklassiekers. Heel wat Landenaren stippen intussen gewoontegetrouw de datum van deze fuif aan in hun agenda, na de vier voorbije geslaagde edities. Dit jaar wordt de muziek overigens voor het eerst ook uitgebreid met muziek uit de 00’s. Voor de ouderwets lage inkomprijs van 5 euro kan iedereen mee komen fuiven ten voordele van het CTP.