51 bestuurders lopen tegen de lamp Kristien Bollen

22 november 2018

3

De politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voerde woensdag in de loop van de dag een repressieve snelheidsactie uit op vier locaties in de zone. De snelheid werd in beide richtingen gemeten en van de 703 gecontroleerden liepen 51 bestuurders tegen de lamp. De hoogste snelheid werd gemeten aan 83 km/uur in de bebouwde kom.