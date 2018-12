472 Bestuurders gescreend tijdens Kerst BOB-campagne Kristien Bollen

17 december 2018

In de nacht van 15/12 op 16/12 voerde De politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voerde in de nacht van zaterdag op zondag in het kader van de Kerst BOB-campagne, samen met de politiezones Tienen-Hoegaarden en Sint-Truiden-Gingelom, een controle uit op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De controle’s werden simultaan over de provinciegrens gehouden. De controle’s gingen door op de Zoutleeuwse-, Tiensesteenweg en de N80 te Sint-Truiden en Gingelom.

De actie werd binnen de zone LAN uitgevoerd op drie plaatsen dicht bij de provinciegrens Vlaams-Brabant/Limburg. Dit waren de Grote- en Sint-Truidensesteenweg te Zoutleeuw en de Steenweg op Sint-Truiden te Landen. In het totaal werden 472 bestuurders gescreend. 11 Bestuurders hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs afgeven. Van twee bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In de zone Sint-Truiden-Gingelom dienden 379 bestuurders te blazen waarvan er 6 te diep in het glas hadden gekeken. Eén onder hen moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.