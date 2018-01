4,6 miljoen euro subsidie voor nieuwbouw AFBRAAK OUDE KLEEDKAMERS EN KLASCONTAINER CAMPUS D'HEK IS GESTART VANESSA DEKEYZER

02u26 0 repro BOLLEN De oude klascontainers worden momenteel afgebroken. Landen De afbraak van de oude kleedkamers en klascontainer van Campus D'Hek Landen is gestart. Dit is nodig om de nieuwbouw te realiseren op het terrein. Daarin zullen verschillende klaslokalen en werkplaatsen ondergebracht worden. "Met de komst van deze nieuwbouw maken we onze campus klaar voor de volgende generaties", zegt directeur Middenschool D'Hek, Elke Ceuleers.

Dit schooljaar starten op Campus D'Hek grote bouwwerken.





"Via verschillende kanalen werd in het verleden getracht om een budget te krijgen voor een nieuwbouwproject. Nu kunnen wij met fierheid vertellen dat het eindelijk zo ver is", aldus directrice Ceuleers. "De koepel GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap maakt de nodige budgetten vrij, namelijk 4,6 miljoen euro, om op onze campus een nieuwbouw van 3.000 vierkante meter te realiseren."





"Eind deze maand zal het archeologisch onderzoek plaatsvinden. Als er niets speciaals te zien is, zullen de bouwwerken in maart of april kunnen starten. We hopen dat de nieuwbouw er, mits een goed verloop van de werken, binnen anderhalf jaar kan staan."





Bollen Directrice Elke Ceuleers.

Extra werkplaats

Een technieklokaal, een werkplaats mechanica, een prak-





tijklokaal lassen, klaslokalen voor mechanica, automatisatie en elektriciteit, twee didactische keukens, een verzorgingslokaal, een praktijklokaal mode, een extra werkplaats voor bouw en drie theorielokalen bouw zullen allemaal ondergebracht worden in de nieuwbouw.





"We hebben deze nieuwbouw nodig als uitbreiding, om het stijgende leerlingenaantal op te vangen", weet directeur Elke. "Van 2016 tot nu kwamen er steeds meer dan 30 kinderen per schooljaar bij op onze Campus."





"Daarnaast zijn onze werkplaatsen dringend aan vervanging toe. Zij krijgen een nieuw onderkomen in de nieuwbouw. Wanneer de nieuwbouw klaar is, worden de oude werkplaatsen of paviljoenen afgebroken."





Door de verhuis van enkele praktijklokalen komt er extra ruimte vrij in het hoofdgebouw om de algemene vakken op te vangen.





repro BOLLEN Een simulatie van de hoe de nieuwe gebouwen er zullen uitzien.

Hergroepering

"En door de hergroepering van afdelingen slagen we er door dit nieuwbouwproject tot slot in om de afdelingen aso, tso en bso beter te clusteren", besluit directeur Ceuleers.