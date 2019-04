105 Bestuurders te snel Kristien Bollen

04 april 2019

15u02 13

De politiezone Getevallei (Tienen-Hoegaarden-Landen-Linter-Zoutleeuw- voerde, in het kader tot de nationale flitsmarathon, gisteren van vroeg in de morgen tot en met de nacht een doorgedreven snelheidscontrole uit op diverse locaties in de zone. In het totaal screende de politie 2774 voertuigen waarvan er 105 te snel reden. Een aantal bestuurders onder hen zullen, gezien de hoge snelheid, buiten een fikse boete later ook hun rijbewijs moeten inleveren.

