10.800 euro voor Centrum Therapeutisch Paardrijden Christian Hennuy

23 december 2018

De vriendenkring van het Centrum Therapeutisch Paardrijden (CTP) overhandigde aan het CTP zelf een cheque van 10.800 euro. “Om dit in te zamelen nam Benny Willems gesponsord deel aan de Dodentocht, organiseerden we een pasta-avond met 550 deelnemers waarbij leveringen aan 131 bedrijven en diensten in de stad, verkochten we 6000 pannenkoeken huis aan huis, namen we deel aan de kerstmarkt en hielden een fuif in het Amfitheater”, aldus Patrick Roosen, verantwoordelijke van de vriendenkring. Het CPT zelf gaat dat geld investeren in aanpassing van de accommodatie o.a. een sensorisch pad dat de gasten van het centrum van op het paard kunnen voelen. Laura De Meyst schonk nog een aparte cheque van 1200 euro, opbrengst van de verkoop van juwelen.