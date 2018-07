"Zo gaat Gilles ook een beetje op reis" T-SHIRT VOOR 'SUPERGILLES' REIST WERELD ROND VANESSA DEKEYZER

13 juli 2018

02u24 0 Landen De T-shirt voor SuperGilles, de achtjarige jongen uit Landen die aan een hersentumor lijdt, reist de wereld rond. "Ongelofelijk om te zien hoeveel mensen foto's insturen van zichzelf met het shirt van op festivals, vakanties of uitstappen", zeggen Wendy en Gery, de ouders van Gilles. "En uiteraard is de ontwerper, broer Beau (6), heel trots!"

Zelf op vakantie gaan, kan het gezin van Gilles Vanhamel niet, want de toestand van de jongen is zeer onstabiel. Op amper twee maanden tijd moest de jongen maar liefst elf operaties ondergaan. "We hebben van de neurochirurg vernomen dat ze een nieuw soort drain hebben gevonden. Als de drain in zijn hersenen (die het overtollige hersenvocht afvoert nvdr.) opnieuw zou verstopt geraken, kunnen ze die nieuwe gebruiken. We hopen dat we die oplossing niet snel moeten gebruiken, zodat hij terug op krachten kan komen. Intussen is de chemo ook weer opgestart."





Foto's posten

Gery en Wendy moesten door de plotse achteruitgang van Gilles hun reis naar Spanje annuleren. "We keken er allemaal erg naar uit, zeker na al die moeilijke jaren, maar het mocht helaas niet zijn. Om toch een beetje dat vakantiegevoel te krijgen, hebben we zelf een T-shirt ontworpen. Op de tekening staat Gilles met een cape van Superman en Beau houdt hem vast. De twee broers vormen zo een superteam! En uiteraard ontbreekt de Belgische driekleur niet. Aan de kopers vragen we om ze te dragen op hun vakantie of uitstap en daarvan een foto te posten op de Facebookpagina All Together for SuperGilles. Tientallen mensen hebben dat intussen al gedaan."





De T-shirts zijn onder meer al gespot in Tenerife, Polen, Canada, Oostenrijk, Zeeland, Lanzarote, maar ook aan onze eigen Belgische kust, op het WK in Rusland en op het festivalterrein van Werchter. "Er zijn ook nog exemplaren onderweg naar Dubai, Mozambique en Portugal", zegt Gery. En ook een aantal bekende vedetten bestellen hun T-shirt. Zo poseerde voetbalcommentator Imke Courtois trots met het shirt in het bijzijn van de Romeo's, net als de echtgenote van racepiloot Anthony Kumpen, Griet Vanhees, samen met Michaël Vandereyt, een vriend van Gery en Wendy.





De T-shirtverkoop is niet alleen een ludieke, maar ook een broodnodige actie, want financieel wegen de kosten opnieuw zwaar door. Het T-shirt kost 39,99 euro. Dat bedrag gaat meteen naar de rekening van Gilles voor zijn verzorging. Wie er eentje wil bestellen, kan een mailtje sturen naar gery.vanhamel@telenet.be.