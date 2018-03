"Waarom mogen wij niet naar het personeelsfeest?" 01 maart 2018

Landen "Waarom worden de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd op het personeelsfeest?" Die vraag van oppositieraadslid Gary Peeters (CD&V) zorgde voor een pittige discussie op de laatste gemeenteraad. "CD&V heeft die traditie zelf opgestart", reageert schepen van Burgerzaken, Frank Stevens (sp.a).

"De stad Landen organiseert elk jaar een mooi personeelsfeest en ik vind dat heel positief, want de personeelsleden verdienen dat", stelt Gary. "Alleen is het jammer dat de gemeenteraadsleden niet mee mogen vieren. Vorig jaar heb ik daarover op de gemeenteraad een interventie gedaan met de vraag of die beslissing niet kon herbekeken worden. Helaas stel ik vast de we opnieuw niet welkom zijn op 10 maart. Ikzelf run een beenhouwerij en organiseer elk jaar een personeelsfeest. Ik sluit daarbij niemand van ons personeel uit, ook niet de afwasser en de kuisvrouw, want wij zijn één team. De gemeenteraadsleden horen ook bij de stad. In de omliggende gemeenten wordt die visie gedeeld, alleen in Landen blijkbaar niet. En zoveel meerkost is dat toch ook niet. Het gaat om amper 18 mensen op een totaal van 250 genodigden."





"Vroeger werden het personeelsfeest van het OCMW en de gemeenteraad apart georganiseerd", legt schepen Stevens uit.





"Nu gebeurt dat samen om de samenwerking tussen beide diensten op zoveel mogelijk vlakken te verhogen met het oog op de effectieve fusie van gemeente en OCMW. Bij het OCMW was het traditie dat de OCMW-raadsleden mee uitgenodigd werden op het feest. Op het personeelsfeest van de stad is dit echter nooit het geval geweest. Voor alle duidelijkheid: ook de gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen worden niet uitgenodigd, enkel de schepenen en burgemeester omdat zij deel uitmaken van het personeel. Ik vind het ronduit hypocriet dat net de partij die deze 'discriminatie' in het leven geroepen heeft, nu klaagt dat ze er zelf het slachtoffer van is." (VDT)