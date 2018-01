"Waar blijven aanpassingen Stationsstraat?" 02u26 0 Landen Gary Peeters, CD&V-raadslid en beenhouwer in de Stationsstraat, maakte op de gemeenteraad de opmerking dat de laatste vijf jaar niets structureels aan de Stationsstraat is veranderd. "En dat ondanks eerder gemaakte beloftes van de meerderheid in het begin van de legislatuur."

"Vandaag zijn er nog steeds slechte stoepen, storende verlichtingspalen en we wachten ook nog steeds op de nieuwe proefopstelling van eenrichtingsverkeer in de winkelstraat", gaat Gary verder. Burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld) benadrukt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eigenaar is van de Stationsstraat. "Deze zou een budget inschrijven voor de herinrichting van de straat. In afwachting kon de stad zich al voorbereiden door onder meer gelden uit te trekken voor een proefopstelling en een keuze te maken uit drie mobiliteitstrajecten. Die voorbereidingen zijn klaar maar we wachten vandaag nog steeds op het budget van AWV."





Geen prioriteit voor AWV

De stad had al wel een proefopstelling kunnen doen. "Dat klopt, maar deze uitrollen en hiermee alle handelaars en gebruikers gedurende bijna een jaar 'ambeteren' om dan vervolgens te zeggen dat de effectieve herinrichting pas voor binnen twee of drie jaar zal zijn door gebrek aan centen van het gewest, heeft weinig zin. Ondertussen heeft AWV ons laten weten dat de Stationsstraat voor hen geen prioriteit is en dat ze liever de weg zouden overdragen. Bij die overdracht zouden we ook een budget krijgen om de straat te herstellen. De echte plannen of overeenkomsten blijven echter uit. Het zou al een grote stap vooruit zijn mocht het Marktplein al overgedragen kunnen worden. Dan zouden we tenminste al eens kunnen spreken over een andere, gezellige inrichting ervan. We kijken hoopvol uit naar een volgend overleg. De aanhouder wint." (VDT)