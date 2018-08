'Video Staf' laat gigantisch archief na CINEAST STAF STERKENDRIES (84) PLOTS OVERLEDEN TOM VAN DE WEYER

10 augustus 2018

02u36 0 Landen Cineast Staf Sterkendries (84) is woensdag plots overleden. 'Video Staf', zoals hij genoemd werd, bracht 34 jaar lang alle gebeurtenissen van zijn gemeente Landen in beeld. Hij maakte 200 films en reportages. In 2017 kreeg hij van de gemeente een oorkonde als verdienstelijke Landenaar.

Sterkendries was kleermaker van opleiding en werd handelsreiziger. Voor hij zijn passie film omarmde, was hij fotograaf en muzikant. In de jaren '60 kwam de super 8-film op de markt. Sterkendries was één van de eersten in België die zo'n camera kocht. Zijn eerste beelden als stadsfilmer draaide hij tijdens de rally van Haspengouw en bij de inhuldiging van archeologische site van Sinte Gitter in 1984.





"Hij heeft mijn eerste communie gefilmd en later ook mijn trouwfeest", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Het was de tijd waarin videocamera's opgang maakten. Staf is dat blijven doen, ook toen de videohype weer ging liggen. Hij was 22 jaar met pensioen, maar nog regelmatig op pad met zijn camera. Zijn plotse overlijden heeft iedereen getroffen. Hij was een heel fijne man, altijd opgewekt en geëngageerd om iets te doen voor de gemeente. Op zijn initiatief filmde hij zelfs de gemeenteraad. Hij maakte er kleine samenvattingen van en zette ze online. Een gigantische collectie beeldmateriaal heeft hij gemaakt, van feesten bij mensen thuis en publieke gebeurtenissen."





Iedereen beroemd

De festiviteiten rond 800 jaar Landen in 2011 legde hij vast in een zesdelige videoreeks. Voor de heemkring maakte hij de reeks 'Ten Huize van', waarin bekende Landenaren werden geportretteerd, zoals Julia Tulkens. In 2007 mocht hij opnames maken tijdens een live-uitzending van het programma 'Debby & Nancy'. Recent verscheen hij ook in 'Iedereen Beroemd' op één.





Zijn audiovisuele schatkamer schonk hij in 2014 aan de Geschied- en Heemkundige Kring van Landen.





"Kasten vol dvd's en banden heeft hij gedigitaliseerd. Hij deed dat allemaal zelf in zijn studio thuis", zegt Georges Wemans, voorzitter van de heemkring. "De beelden werden verzameld en samengevat tot 200 filmdocumenten. Staf lag ook aan de basis van de werkgroep Mondelinge geschiedenis. Hij filmde onze interviews met mensen waarvan vele intussen overleden zijn."





In het bezoekerscentrum Rufferdinge kan je beelden gaan bekijken.





"De laatste tijd deed hij het wat rustiger aan", zegt zijn zoon Maurice. "Thuis was hij bezig met 8-millimeterfilms over te zetten naar dvd. Daarvoor had hij onlangs nog een nieuw softwarepakket gekocht. Woensdagochtend voelde hij zich niet goed en is via de huisarts naar het ziekenhuis in Sint-Truiden gebracht. Daar is hij overleden."





Sterkendries wordt dinsdag om 10.30 uur begraven in de Sint-Gertrudiskerk in Landen. Het archief dat hij naliet is te vinden op www.ghklanden.be