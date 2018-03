'Toon wat ik zie' vertelt verhaal over vier vrouwen op de vlucht 09 maart 2018

Landen

Dit sociaal-artistiek project is ontstaan uit een samenwerking van acht vrouwen, vier vluchtelingen en vier fotografes, die elkaar gaandeweg beter leerden kennen, hetgeen vertaald werd in een reeks beelden. De fototentoonstelling legt niet de nadruk op het verhaal achter de vluchteling of op de herkomst van de vrouwen, maar op wat de vrouwen zelf willen vertellen, waar ze van houden en hoe de maatschappij op hen reageert. "Al te vaak zijn vluchtelingen, ondanks dat het mensen zijn zoals wij allemaal, de speelbal van de politiek", zegt Eddy Vandenbosch, coördinator socioculturele vzw's van de Socialistische Mutualiteit Brabant en voorzitter OCMW Landen. "Iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal waarom hij of zij zijn vertrouwde land, gezin en vrienden verlaat. Een verhaal van oorlog en ontbering, waar we zelden of nooit nog rekening mee houden. Met deze artistieke tentoonstelling geven we vluchtelingen en meer bepaald vrouwen een gelaat." De expo is nog te bezoeken tot 30 maart in het Sociaal Huis. Daarna reist ze rond door België. (VDT)