"Stadsbestuur van Landen is eigenlijk een minderheidskabinet"

10 januari 2019

Dinsdagavond vond in Landen de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Tijdens deze vergadering die een vlot en feestelijk karakter had, onderlijnde Didier Reynaerts, als fractieleider voor Open Vld, dat het een unicum is in de geschiedenis van de stad dat een bestuur minder dan de helft van de inwoners achter zich heeft. “Het is inderdaad zo dat, uitgedrukt in procent, de CD&V 25,4 procent haalt en L’anders 22,5 procent. Dit betekent dat ze samen amper 47,9 procent van de inwoners heeft kunnen bekoren. Het bestuur het dan wel de meerderheid van de zetels, 13 op 25, maar de verzamelde oppositie heeft samen meer dan 52 procent van de Landenaren achter zich. Open Vld is zelfs opnieuw de tweede grootste partij van de stad.”

“Wij hebben dit aangekaart om duidelijk te maken dat dit bestuur op een nederige en luisterend manier zal moeten omgaan met de voorstellen, de amendementen en de resoluties van de minderheid”, aldus de fractieleider nog. Tegelijk benadrukte hij wel dat Open Vld een zeer constructieve en opbouwende oppositie zal voeren.

