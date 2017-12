"Sjerp weegt te zwaar op gezin en job" IRIS VANDER SCHELDE GEEN KANDIDAAT OM ZICHZELF OP TE VOLGEN TOM VAN DE WEYER

02u26 0 Foto's Bollen/Baert Iris Vander Schelde is de eerste vrouwelijke burgemeester van Landen. Landen Iris Vander Schelde (48) ziet af van een nieuwe termijn als burgemeester. Lijsttrekker in oktober 2018 wordt schepen Didier Reynaerts (54). "De sjerp woog te zwaar op mijn gezinsleven en mijn job als huisarts", aldus Vander Schelde. "Ik word wel nummer twee op de kieslijst en als de Landenaars mij een mandaat geven, zal ik me inzetten als schepen of raadslid."

Vander Schelde (Open Vld) werd in januari 2016 de eerste vrouwelijke burgemeester van Landen. Ze volgde Gino Debroux (sp.a) op, zoals dat afgesproken was bij de coalitievorming in 2012. Tijdens het drie jaar durende burgemeesterschap van Debroux was Vander Schelde schepen van Handel en Middenstand, ICT en Communicatie. "Ik ben heel graag burgemeester geweest en zal dat nog tien maanden vol overgave zijn", zegt Vander Schelde, die een zoon van 19 jaar en een dochter van 14 jaar heeft. "Maar het vroeg veel offers van mijn gezin. Nog eens zes jaar die offers brengen, zou te veel zijn."





Vander Schelde runt ook nog een huisartsenpraktijk met haar echtgenoot en een collega. "Daar moet ik steeds vaker bijspringen", klinkt het. "Ik ben iemand die zich helemaal geeft in haar taken als moeder, arts en politica. Maar het werd steeds moeilijker om ze te combineren. De verkiezingscampagne inzetten als lijsttrekker is zwaar, zo weet ik uit ondervinding. In goed overleg hebben we daarom besloten om Didier Reynaerts naar voren te schuiven als kandidaat-burgemeester."





Baert Marc Didier Reynaerts is in oktober 2018 lijsttrekker voor Open Vld.

Raadslid of schepen

Vander Schelde behoudt wel haar politieke ambities. "Ik kan nog altijd veel voor Landen betekenen, maar dan in een andere politieke rol. Als raadslid of schepen wil ik mijn stempel blijven drukken. Indien de bevolking mij op 14 oktober een mandaat geeft, zal ik het opnemen. En ook achter de schermen van de partij blijf ik actief. Binnen Open Vld dienen verschillende jonge talenten zich aan, en hen zal ik wegwijs maken in de politiek."





Open Vld kiest nu alleszins een ervaren rot als kopman. Didier Reynaerts is schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening, en zetelt ook al twintig jaar in de Landense gemeenteraad. "Iris is de beste burgemeester die ik in al die jaren gekend heb", zegt Reynaerts. "De weg die zij ingeslagen is, wil ik verder bewandelen. Samen met nog 23 anderen zullen we nu campagne voeren - we zijn het verkiezingsprogramma aan het uitschrijven. Landen heeft recent veel geïnvesteerd in stenen. We hebben een verzorgingscentrum gebouwd en werken nu aan een academie en een nieuw zwembad. Tegen 2030 krijgt onze gemeente er 2.400 inwoners bij die we moeten opvangen."