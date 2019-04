“Schaf die milieubelasting toch af!” vdt

10 april 2019

08u25 0 Landen Tijdens de laatste gemeenteraad diende Groen Landen een bijkomend agendapunt in over het afschaffen van de milieubelasting. Deze brengt bruto ongeveer 270.000 euro per jaar op en werd ingevoerd in 2013 met een looptijd tot 2019.

Groen Landen stelt voor om de milieubelasting vanaf 1 januari 2020 af te schaffen. “Dit zou bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden door vanaf 2021 goede voorwaarden te bedingen bij de hernieuwing van het contract voor afvalophaling”, aldus Groen Landen.

Mark Keppens, fractieleider van Groen Landen somt de belangrijkste redenen om deze belasting af te schaffen op. “Sinds de invoering van het dure Diftar-systeem voor de huisvuilophaling en recyclagepark dient de Landenaar dubbel te betalen voor huisvuil: eenmaal via Diftar aan Ecowerf en een tweede maal via de milieubelasting aan de stad Landen. Veel Landenaren vinden dit onrechtvaardig. Bovendien doet de milieubelasting niet wat de naam belooft. Bij de invoering van Diftar werd immers gezegd dat dit het afvalbeleid kostenneutraal zou maken voor de stad. De milieubelasting kon dan gebruikt worden voor zwerfvuil, milieu en natuur. Na meer dan twee jaar Diftar blijkt dit helemaal niet kostenneutraal te zijn: de milieubelasting volstaat zelfs niet om het Diftar-tekort dicht te rijden.”

“En het is ook een belasting die heel wat moeite kost om te innen en veel personeelsinzet van de stedelijke ambtenaren vraagt. Dit in tegenstelling tot andere belastingen zoals de personenbelasting en de opcentiemen die door de hogere overheid worden geïnd”. Schepen van milieu Saartje Ieven (L’anders) antwoordde dat het schepencollege momenteel aan het onderzoeken is hoe deze belasting afgeschaft kan worden.

Tenslotte pleitte Mark Keppens om niet te wachten met de voorbereiding voor het nieuwe contract voor het afvalophaling in Landen. Hiermee gaf Groen Landen het startschot voor een maatschappelijk debat over de afvalophaling in de toekomst.